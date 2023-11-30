Хельсинки, 30 ноября, 2023, 17:44 — ИА Регнум. Финские пограничники поставили двойные заграждения на границе с Россией, сообщила медиакомпания Yle.

Лев Федосеев/ТАСС

«На государственной границе, а также внутри страны установлены заграждения», — рассказал заместитель командующего пограничной службой Юго-Восточной Финляндии Юкки Луккари.

Он также отметил, что пограничники будут действовать как служба правопорядка в случае прибытия мигрантов к закрытым КПП.

Как сообщало ИА Регнум, Финляндия в ноябре закрыла все автотранспортные контрольно-пропускные пункты на границе с Россией. Все КПП на сухопутной границе будут закрыты до 13 декабря 2023 года включительно. При этом в период с 18 ноября финские власти закрыли семь КПП: Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра, Ниирала, Куусамо, Салла и Вартиус. На границе между Финляндией и России пока действует один грузовой железнодорожный пункт пропуска — Вайниккала.

Решение о закрытии границы с Россией власти объяснили слишком большим количеством беженцев из стран Ближнего востока. Эксперты же указали, что действия Финляндии скорее всего не связаны с беженцами и это политический шаг. Многие сочли действия финской стороны очередным свидетельством русофобии.

Официальный представитель МИД Мария Захарова в ответ на решение властей Финляндии заявила, что Хельсинки сами себя отгородили от мира, закрыв КПП на границе с Россией. В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал большой ошибкой решение Финляндии разрывать связи с Россией.