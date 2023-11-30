Ташкент, 30 ноября, 2023, 17:41 — ИА Регнум. Дядя певицы Наргиз Закировой, автор песни «Учкудук» Фаррух Закиров, отрёкся от племянницы после её заявления о финансировании ВСУ и последующего за этим призыва её экс-продюсера Максима Фадеева проверить её дядю на предмет «крышевания». Лидер коллектива «Ялла» открестился от возможности влиять на что-либо на узбекской земле.

Илья Питалев/РИА Новости Наргиз Закирова

«Всё, что я могу сказать: я не могу влиять на слова и поступки моих родственников. Поэтому теории о том, что я «стою за чем-либо» или «крышую чьи-либо поступки», — это абсолютная ложь. Я могу нести ответственность только за себя», — написал Закиров в социальных сетях.

По его словам, он всегда выступал за дружбу между Россией и Узбекистаном.

Как сообщало ИА Регнум, 29 ноября Наргиз в разговоре с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров) призналась в финансировании ВСУ. Считая, что разговаривает с бывшим украинским министром культуры Александром Ткаченко, она назвала себя патриоткой США и Украины, рассказала о ненависти к России, показала новую татуировку с украинским трезубцем и сообщила, что направляет средства на поддержку ВСУ. По её словам, она не боится никакой ответственности, потому что имеет родственников, способных решить многие вопросы.

После этого бывший продюсер певицы Максим Фадеев заявил, что «красную черту» в отношении с ним она уже давно перешла, но сейчас это уже слишком серьёзно, и призвал МВД и ФСБ обратить внимание на российские концерты её дяди.