Астана, 30 ноября, 2023, 17:53 — ИА Регнум. Военное руководство Казахстана не планировало закупку во Франции многоцелевых истребителей Rafale, заявил 30 ноября на брифинге замглавкома Силами воздушной обороны по вооружению Казахстана Ержан Нильдибаев.

Keystone Press Agency/Global Look Press

«Никаких переговоров по данному вопросу не проводилось. Планов у нас таких и не было», — сказал Нильдибаев, отметив, что хотя Rafale — хороший самолёт, но слишком дорогой.

«Поэтому, выбирая вопрос цена — качество, мы пока остаемся на самолете Су-30СМ», — отметил Нильдибаев.

Он добавил, что в этом и следующем году Казахстан намерен купить десять СУ-30СМ. Кроме того, планируется приобретение двух батарей ЗРК «Тор-М2».

Как сообщало ИА Регнум, 27 ноября телеканал BFMTV распространил информацию о том, что Казахстан и Узбекистан могут сменить поставщика истребителей. Согласно данным канала, республики откажутся от российский Су и МиГ и начнут покупать военные самолёты в Европе.

Кроме того, La Tribune уточнила, что Астана и Ташкент рассматривают возможность покупки французских Rafale. Газета отметила, что эту тему обсуждал с главами республик французский президент Эммануэль Макрон в ходе недавних визитов.