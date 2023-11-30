В Казахстане ответили на сообщения о планах купить французские истребители
В армии Казахстана заявили, что предпочитают СУ-30СМ истребителям Rafale
Астана, 30 ноября, 2023, 17:53 — ИА Регнум. Военное руководство Казахстана не планировало закупку во Франции многоцелевых истребителей Rafale, заявил 30 ноября на брифинге замглавкома Силами воздушной обороны по вооружению Казахстана Ержан Нильдибаев.
«Никаких переговоров по данному вопросу не проводилось. Планов у нас таких и не было», — сказал Нильдибаев, отметив, что хотя Rafale — хороший самолёт, но слишком дорогой.
«Поэтому, выбирая вопрос цена — качество, мы пока остаемся на самолете Су-30СМ», — отметил Нильдибаев.
Он добавил, что в этом и следующем году Казахстан намерен купить десять СУ-30СМ. Кроме того, планируется приобретение двух батарей ЗРК «Тор-М2».
Как сообщало ИА Регнум, 27 ноября телеканал BFMTV распространил информацию о том, что Казахстан и Узбекистан могут сменить поставщика истребителей. Согласно данным канала, республики откажутся от российский Су и МиГ и начнут покупать военные самолёты в Европе.
Кроме того, La Tribune уточнила, что Астана и Ташкент рассматривают возможность покупки французских Rafale. Газета отметила, что эту тему обсуждал с главами республик французский президент Эммануэль Макрон в ходе недавних визитов.