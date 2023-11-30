Норильск, Красноярский край, 30 ноября, 2023, 18:14 — ИА Регнум. В Норильске мужчина с ножом напал на пенсионера в подъезде. Этот случай стал третьим в череде нападений на местных жителей. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Иван Шилов ИА Регнум

Все пострадавшие заявили, что не могут опознать нападавшего, так как не запомнили его лица. По их словам, он носит чёрную одежду и бесшумно набрасывается сзади с ножом.

При этом между собой трое пострадавших не знакомы. Не исключается, что жертв неизвестного в чёрном может быть больше. Выясняются мотивы его поступков. Также неизвестно, был ли это один и тот же человек.

Ранее ИА Регнум уже сообщало, что красноярский краевой главк МВД разыскивает мужчину, который в ночное время нападает с ножом на случайных прохожих. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. По информации правоохранителей, нападения с ножом произошли в ночь на 30 ноября на двух местных жителей — мужчину 1978 года рождения и женщину 1958 года рождения. Пострадавших госпитализировали.

Как сообщало 20 октября ИА Регнум, в Москве силовики поймали насильника, который нападал на женщин с канцелярским ножом. Жертвами преступника за один вечер стали как минимум две случайные прохожие.

Первое нападение произошло в один из вечеров во дворе в Красностуденческом проезде. Злоумышленник набросился на 19-летнюю девушку сзади, схватил её за руку и, угрожая канцелярским ножом, попытался изнасиловать.

Затем меньше чем через два часа насильник совершил ещё одно нападение, буквально в 300 метрах от первого. На этот раз его жертвой стала 41-летняя женщина. Схватив её, преступник снова под угрозой использования канцелярского ножа попытался совершить изнасилование, но встретил ожесточенное сопротивление и был вынужден сбежать.