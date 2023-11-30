Таллин, 30 ноября, 2023, 17:49 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Эстонии порекомендовало гражданам страны не посещать Россию, так как границу с ней могут закрыть, заявил 30 ноября глава ведомства Маргус Цахкна на пресс-конференции.

РИА Новости/Евгений Биятов

«Если Эстония закроет границы, те, кто будет находиться на российской стороне, обратно попасть не смогут», — сказал он.

Министр заявил, что границу с Россией могут заблокировать в том случае, если вырастет поток мигрантов.

Кроме того, Цахкна обратил внимание на пример Финляндии, закрывшей границу с Россией и допустил, что Таллин может принять аналогичное решение вслед за Хельсинки из солидарности.

Как сообщало ИА Регнум, Финляндия начала закрывать пропускные пункты на границе с Россией с 18 ноября. С 30 ноября финская сторона закрыла последний автотранспортный КПП «Райя-Йоосеппи» на две недели. В Хельсинки эти меры объясняют тем, что российские пограничники пропускают в Финляндию граждан из стран Африки и Ближнего Востока, которые потом просят там предоставить им убежище.

В Эстонии о подготовке к возможному закрытию погранперехода в Нарве заявляли 24 ноября. Власти начали устанавливать на границе с Россией дополнительные бетонные заграждения — «зубы дракона».

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре 22 ноября заявил, что его страна также может закрыть восточную границу. Он добавил, что пристально следит за тем, что происходит в Финляндии и Эстонии.