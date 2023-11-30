Иркутская область, 30 ноября, 2023, 17:12 — ИА Регнум. Школьник с друзьями вдыхал газ из баллона в селе Баяндай в Иркутской области, попал в реанимацию и умер, сообщили 30 ноября в пресс-службе региональной прокуратуры.

Станислав Красильников/ТАСС

Отравление произошло 29 ноября. Вечером 11-летнего школьника доставили в медицинское учреждение, где он скончался в реанимации.

Выяснилось, что школьник находился со своими несовершеннолетними друзьями в бане на территории своего дома. В баню принесли газовый баллон хозяйственно-бытового назначения.

«После того как мальчик потерял сознание, была вызвана скорая помощь. В этот же день ребенок скончался в реанимационном отделении. Причины и условия произошедшего, а также причина смерти несовершеннолетнего устанавливаются», — сообщили в прокуратуре.

Издание «ИрСити» уточнило, что четвероклассник вместе с тремя друзьями вдыхал газ из баллона. Когда ребёнок потерял создание, друзья позвонили его матери, и она вызвала скорую помощь.

Как сообщало ИА Регнум, 26 ноября в Кировской области насмерть отравились две 15-летние девушки. Трагический инцидент произошёл в городе Белая Холуница. Тела обнаружила мать одной из школьниц в квартире на улице Ленина. Также в квартире обнаружили труп молодого человека.

Прибывшие на место ЧП оперативники обнаружили шесть пустых бутылок от мохито, два вейпа и две упаковки снюса. Рассматривается версия отравления угарным газом.