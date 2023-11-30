Москва, 30 ноября, 2023, 16:54 — ИА Регнум. Администратора Telegram-канала «Как-то вот так» Анатолия Спирина признали виновным в вымогательстве по предварительному сговору. Такое решение 30 ноября вынес Хамовнический суд Москвы.

РИА Новости/Кирилл Каллиников

«Ему [назначили] наказание в виде лишения свободы на срок два года и шесть месяцев в колонии общего режима», ― уточнили в пресс-службе суда.

В ходе следствия удалось установить, что Спирин публиковал заведомо ложную информацию о чиновниках и бизнесменах, а за удаление требовал денег. По данным следствия, администратор канала вымогал у директора по особым поручениям госкорпорации «Ростех» Василия Бровко 150 тыс. рублей.

Спирин в суде признал вину и попросил прощения у потерпевшего. По уголовному делу проходят ещё два задержанных.

Как сообщало ИА Регнум, в конце мая Хамовнический суд Москвы приговорил к восьми годам лишения свободы трёх администраторов Telegram-каналов по делу о вымогательстве. Также каждого из них обязали выплатить штраф в размере 500 тыс. рублей.

Обвиняемым принадлежали Telegram-каналы «Проект Сканер» и Riddle. Они организовали группу для вымогательства денег у публичных людей под угрозой распространения в интернете порочащей их информации. В частности, они вымогали деньги у директора по особым поручениям «Ростеха» Василия Бровко и его жены Тинатин Канделаки, требуя 470 тыс. рублей за удаление негативных постов.

На заседании 24 августа суд смягчил наказание всем трём осуждённым. Срок заключения Алексею Слободенюку, Евгению Москвину и Владиславу Малушенко снизили на один год ― с восьми до семи лет колонии строгого режима. Кроме того, суд отменил назначенный подсудимым штраф и снял арест с их имущества.

Сотрудники МВД и ФСБ 30 ноября раскрыли преступную деятельность группы вымогателей, требовавших деньги за удаление распространяемой ими в интернете клеветнической информации о политиках, бизнесменах и представителях силовых ведомств.

По версии следствия, группа вымогателей состояла из руководителей крупных московских PR-агентств и их партнёров. В криминальной схеме фигурируют около 20 человек.