Москва, 30 ноября, 2023, 16:48 — ИА Регнум. «Ученик года» и номинант на премию президента России Егор Ф. погиб в Москве. Об этом 30 ноября сообщил источник ИА Регнум.

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По его данным, студент выпал из окна общежития. Прибывшие на место медики констатировали смерть.

В комнате общежития, где жил студент, не обнаружили никаких следов борьбы или насилия, а очевидцы заявляли, что перед падением он находился в ней один.

Егор Ф. учился на пятом курсе университета имени Сеченова. В 2018 году он победил в этапе конкурса «Ученик года» в Челябинской области и стал номинантом на премию президента России. Сокурсники и друзья характеризовали юношу как спокойного, неконфликтного и позитивного человека.

Как сообщало ИА Регнум, 11 ноября в Москве спасли мужчину, который повис на наружном блоке кондиционера. Инцидент произошёл на улице Производственной, он повис на уровне пятого этажа, выпав из окна седьмого. От падения мужчину удерживали соседи, прибывшие на место спасатели вскрыли дверь и спасли упавшего.