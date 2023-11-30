Скопье, 30 ноября, 2023, 16:47 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прервал своё выступление на заседании глав МИД Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), попросив оставить его в покое.

Пресс-служба МИД РФ/ТАСС Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече Совета министров иностранных дел ОБСЕ

«Не могли бы вы оставить меня в покое?» — обратился Лавров к кому-то по-английски.

После этой фразы российский министр продолжил доклад. Речь в нём шла об экспансии НАТО на восток.

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Заседание совета министров иностранных дел ОБСЕ проходит с 29 ноября по 1 декабря в столице Северной Македонии. Лавров прибыл на саммит 30 ноября. Эта поездка стала первым для Лаврова с начала спецоперации визитом в Европу.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков 30 ноября заявил, что Лавров проведёт на саммите ОБСЕ много встреч.

Ранее 30 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова в шутку сравнила Лаврова с легендарным хоккеистом Валерием Харламовым. По словам дипломата, министр выступает на заседании ОБСЕ под номером 17, под тем же номером на лёд выходил советский хоккеист.