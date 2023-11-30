Москва, 30 ноября, 2023, 17:42 — ИА Регнум. Решение Международного олимпийского комитета (МОК) утвердить смену гражданства у трёх спортсменов, до этого представляющих Россию, является беззаконием. Об это 30 ноября заявил глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков в Telegram-канале.

Кристина Кормилицына/РИА Новости Президент ОКР Станислав Поздняков

«Подобного рода действия и предваряющие их решения иначе как произволом и беззаконием назвать невозможно. После того, как на внешнем периметре прошли безо всяких последствий для МОК вопиющие нарушения Олимпийской хартии, прав спортсменов и прав человека, дискриминация по национальному признаку, то понятно, что на «достигнутых успехах» некоторые коллеги из Лозанны останавливаться не собираются», — написал он.

Глава ОКР отметил, что вначале МОК временно отстранил ОКР и правомочность этого решения будет предметом отдельного судебного разбирательства. Поздняков уточнил, что доверия к объективности Международного арбитражного суда (CAS) в данный момент не имеется, однако, по его словам, показательно, что в МОК, видимо, сейчас не анализируют последствия этих нарушений и нарушения такими решениями большинства действующих норм.

«Вчера мы стали свидетелями очередной главы фарса — обескураживающее превышение полномочий с присвоением власти применять «особые правила» и по собственному усмотрению разрешать вопросы, имеющие отношение к прямой и исключительной юрисдикции национального олимпийского комитета. В данном случае вопрос касается смены спортивного гражданства. Сейчас — ОКР, кто будет следующим?!», — добавил он.

Директор МОК по коммуникациям Марк Адамс 29 ноября заявил об утверждении смены гражданства трёх россиян. По его словам, теперь велогонщик Михаил Яковлев будет выступать за Израиль, борец Георгий Тибилов — за Сербию и велогонщица Валерия Любимова — за Францию.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 19 октября заявил, что подходы МОК по допуску спортсменов на Олимпиаду противоречат самой природе спорта. Глава государства возмутился тем, что в МОК приглашение на Игры считают привилегией, которую могут дать за не имеющие никакого отношения к спорту политические жесты.

Он напомнил, что в МОК также заявили, что Олимпийская хартия якобы устарела и больше не имеет универсального характера. Президент добавил, что некоторые чиновники от спорта присвоили себе право определять, на кого она распространяется, а на кого — нет.