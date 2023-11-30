Москва, 30 ноября, 2023, 17:18 — ИА Регнум. Мама певца SHAMAN (Ярослава Дронова) посоветовала владельцу «Русской медиагруппы», продюсеру Владимиру Киселёву проверить зрение, если он не видит искренности патриотизма Ярослава. Так Людмила Дронова прокомментировала ИА Регнум слова Киселёва о том, что артисты якобы отказываются выступать с её сыном на одной сцене из-за неверия в искренность его позиции.

Владимир Астапкович/ РИА Новости Певец SHAMAN (Ярослав Дронов)

«Ну вот что он пристал. Неужели пенсионеру больше нечем заняться. У него есть своих два замечательных сына, можно же заняться их воспитанием. Если кто-то видит в патриотизме Ярослава второе дно, то ему точно стоит проверить зрение. Я вообще не знаю никаких артистов, которые отказывались бы выступать с моим сыном. Ярослав мне о таком никогда не рассказывал», — рассказывает Людмила.

Также женщина заметила, что в их семье уже никто не обращает внимания на критику и едкие комментарии. Людмила уверяет, что время, когда чьи-то злые языки их задевали, давно прошло.

«Может быть, сам Киселёв завидует. Может, ему мало «Золотого граммофона», нужен еще и бриллиантовый. Главное, что Ярослав не обращает внимания на такие слухи. Да и я уже не обращаю, всегда с улыбкой читаю подобные заголовки. Каждому же в голову не залезешь. Пусть думают так, как думают», — замечает мама SHAMAN.

Ранее ИА Регнум писало, что за сценой церемонии премии «Золотой граммофон» Владимир Киселёв заявил, что российские артисты отказываются выступать с SHAMAN на одном мероприятии. Продюсер уверяет, что исполнители не верят в искренность Дронова.

В августе 2022 года SHAMAN написал, что его видео на песню «Я русский» попало в сто лучших клипов мира. В сентябре лидер партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов призвал российского президента Владимира Путина присвоить этому певцу звание заслуженного артиста России.

Согласно данным опроса ВЦИОМ, по мнению россиян, на эстраде в 2023 году лучшим исполнителем стал SHAMAN.