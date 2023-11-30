Вашингтон, 30 ноября, 2023, 17:15 — ИА Регнум. В США процветает расизм и полицейский произвол, а также растёт уровень нетерпимости к нацменьшинствам и представителям других религий, что проявляется в русофобии, антисемитизме и исламофобии. Об этом говорится в опубликованном 30 ноября на сайте Министерства иностранных дел России докладе о героизации нацизма и проявлениях неонацизма и расизма.

Дарья Антонова ИА Регнум

Авторы доклада отметили, что расизм в США уже приобрёл системный характер и проник во все сферы жизни американского общества. Также в этой стране в последние годы отчётливо заметен рост русофобии.

«Наличие хотя бы минимальной связи с Россией может стать причиной для физического насилия», — говорится в документе.

Отмечается, что гонения начались на представителей русскоязычной диаспоры, в том числе есть случаи, когда их преследуют спецслужбы. Кроме того, в американском обществе насаждают русофобские настроения, что сказывается на тех, кто переехал в США из России, говорится в докладе.

«Российская позиция о недопустимости оказания давления на соотечественников неоднократно доводилась до американских властей», — заявили в МИД.

В докладе также отмечается рост антисемитизма и исламофобии, что подтверждает большое количество нападений на синагоги и мечети, а также на их прихожан. Высокий уровень юдофобии и рост неонацистских настроений в американском обществе признал в том числе президент США Джо Байден, добавили в российском министерстве.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 28 ноября на заседании Всемирного русского народного собора заявил, что у элит в западных странах уже практически официальной идеологией стали русофобия, разные формы расизма и неонацизм. Он подчеркнул, что ненависть Запада распространяется на все народы, которые живут в России.