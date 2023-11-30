Москва, 30 ноября, 2023, 16:24 — ИА Регнум. Новый газорегуляторный пункт (ГРП) «Десна» запустили специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО). Как рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Пётр Бирюков, ГРП обеспечит увеличение объема подачи газа для перспективных потребителей и позволит повысить надежность газоснабжения округов.

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«В рамках программы развития системы газоснабжения ТиНАО, — сообщил он, — построен и запущен в эксплуатацию газорегуляторный пункт «Десна» с пропускной способностью 100 тыс. кубометров в час». По словам Бирюкова, реализация проекта оптимизирует структуру потоков газа на территории административных округов Новой Москвы, поскольку газорегуляторный пункт расположен «в непосредственной близости от центров спроса».

Новый ГРП позволит обеспечить газификацию зоны градостроительной активности в пяти поселениях ТиНАО, отметил заместитель мэра российской столицы. «Благодаря запуску газорегуляторного пункта появилась возможность вывести из эксплуатации прежний ГРП «Внуково Лес», который был построен в 1961 году и полностью выработал свой ресурс», — рассказал Пётр Бирюков. Между тем ГРП «Десна» соответствует всем современным требованиям безопасности. Как подчеркнул глава Комплекса городского хозяйства Москвы, ГРП полностью автоматизирован, оснащен системами видеонаблюдения и охраны, контроля параметров работы технологического оборудования и дистанционного управления режимами газораспределения.

«В ходе строительства «Десны» проложили более тысячи погонных метров подводящего газопровода высокого давления, обустроили всю необходимую инфраструктуру, обеспечили системы резервирования, на газопроводы установили запорные устройства с автоматической системой дистанционного управления», — отметил Петр Бирюков.