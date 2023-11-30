Москва, 30 ноября, 2023, 16:55 — ИА Регнум. Учащийся начальных классов принёс в одну из школ в Новой Москве боевую гранату, предположительно, времён Великой Отечественной войны. Об этом 30 ноября рассказал представитель столичных экстренных служб.

РИА Новости/Александр Кряжев

«По предварительной информации, мальчик принёс в школу боевую гранату времён войны», — привело его слова «РИА Новости».

По словам представителя экстренных служб, мальчик, видимо, принёс боеприпас из дома. Сейчас на месте инцидента работает следственно-оперативная группа.

Как сообщало ИА Регнум, 29 сентября студент Костромского технологического техникума принёс гранату, чтобы с помощью неё убедить преподавателей не отчислять его из учебного заведения. Узнавшие о намерении молодого человека другие студенты сообщили об этом преподавателям.

В региональном управлении Росгвардии уточнили, что граната оказалась имитационным средством для страйкбола, не представляющим опасности для окружающих.