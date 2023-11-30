Мадрид, 30 ноября, 2023, 17:13 — ИА Регнум. В дипломатических отношениях между Мадридом и Римом возникла напряжённость из-за слов премьер-министра Испании Педро Санчеса. В интервью телеканалу TVE он раскритиковал находящееся у власти в Италии крайне правое правительство.

Global look Press/Juan Carlos Rojas

Он отметил, что в Испании приход крайне правых сил удалось остановить. Санчес сказал, что по результатам прошедших в июле выборов в парламент в Испании есть альтернатива правым. Его правительство намерено уладить конфликтную ситуацию в Каталонии при помощи соответствующего конституции закона.

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни написал резкий ответ испанцам, раскритиковав правящую в королевстве партию левого толка.

«В Испании правят крайне левые силы. Мы в Италии их разгромили. Мы уважаем правовое государство. Происходит ли то же самое в Мадриде? В Италии у власти Европейская народная партия, в Испании — сепаратисты», — сказал итальянский министр и вице-премьер Таяни.

В Испании в конце июля прошли всеобщие выборы, на которых главный конкурент Испанской социалистической рабочей партии — правая Народная партия получила больше всего голосов в парламенте, однако не смогла сформировать правящую коалицию.

В итоге двумя правительство возглавил Санчес. Он получил поддержку представителей некоторых националистических партий, включая каталонских сепаратистов, после того, как сделал заявление, что соглашается на условия, выдвинутые представителем самопровозглашенной «Каталонской Республики» (2017) Карлесом Пучдемоном. Тот требовал принять закон об амнистии сторонников каталонской независимости.