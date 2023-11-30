Лесной, Свердловская область, 30 ноября, 2023, 16:10 — ИА Регнум. В детском оздоровительном лагере в Свердловской области умерла 15-летняя вожатая. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Трагедия произошла в ЗАТО Лесном накануне, 29 ноября. По данным ведомства, в этот день девочка приехала в лагерь «Солнышко» с другими подростками, которые занимались в отряде вожатых. Здесь они проводили мероприятия для отдыхающих по путевке детей. После занятия в актовом зале, которое длилось час, школьница потеряла сознание.

«Несмотря на проведение реанимационных мероприятий медицинскими работниками, спасти девочку не удалось», ― говорится в сообщении прокуратуры в Telegram-канале.

Ведомство начало проверку для выяснения обстоятельств произошедшего.

Как рассказала в беседе с URA.RU мать девочки, её дочь давно занималась с детьми, ей нравилась работа вожатой, на здоровье она не жаловалась.

«Её смерть стала полной неожиданностью», — поделилась собеседница издания.

Как сообщало ИА Регнум, в середине июня следователи возбудили уголовное дело после смерти ребёнка в лагере в Арзамасском районе Нижегородской области. По данным следствия, 13-летний подросток почувствовал недомогание — у ребёнка поднялась температура. После этого его доставили в инфекционную больницу в Нижнем Новгороде, где он позднее скончался.

В детском лагере в Челябинской области 26 июля умер 11-летний мальчик. Его тело обнаружили в одном из корпусов. Рядом лежал баллончик с газом. Следователи возбудили дело о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека.

В начале августа в Амурской области во время отдыха в детском лагере «Строитель» умер девятилетний ребёнок. Девочка начала вести себя странно, резко реагировала на попытку дотронуться до неё, периодически подпрыгивал и вздрагивала. Её доставили в областную больницу, где она скончалась.