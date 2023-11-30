Санкт-Петербург, 30 ноября, 2023, 16:20 — ИА Регнум. Житель Санкт-Петербурга попал в реанимацию с тяжёлым отравлением в день своего 37-летия, сообщило 30 ноября издание «Патрульный Петербурга».

Мария Девахина/РИА Новости

Его госпитализировали в районе полуночи. Мужчина отравился мухоморами и на момент госпитализации пребывал в токсикологической коме.

По данным издания, у мужчины нет жилья.

Как сообщало ИА Регнум, в конце августа в Ленинградской области пять детей доставили в больницу из детского лагеря. Подростки 14–17 лет отравились грибами, съев их в сыром виде во время прогулки в лесу, и попали в реанимацию.

Отравление грибами произошло в конце августа в Челябинской области. Мать с дочерью собирали грибы, а на следующий день, 1 сентября, женщину нашли в доме парализованной, а девочку — мёртвой.