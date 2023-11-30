Скопье, 30 ноября, 2023, 16:51 — ИА Регнум. Молдавии уготована участь следующей жертвы в развязанной западными странами гибридной войне против Москвы. Об этом 30 ноября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе выступления на Совете глав МИД Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Скопье.

Иван Шилов ИА REGNUM

Глава МИД отметил, что одной из сорванных попыток решить острые проблемы Европы на принципа ОБСЕ является меморандум Козака, который мог бы надёжно урегулировать ситуацию в Молдавии ещё 20 лет назад.

Лавров напомнил, что НАТО и Евросоюз тогда бесцеремонно торпедировали уже парафированный Кишиневом и Тирасполем документ, а теперь разрушают формат «5 + 2» — последний из того, что осталось от совместных усилий по приднестровскому урегулированию.

«По сути, Молдавии уготована участь следующей жертвы в развязанной Западом гибридной войне против России», — сказал он.

В переговорах по урегулированию в Приднестровье в формате «5 + 2» принимают участие Кишинев и Тирасполь — как стороны конфликта, Россия, Украина и ОБСЕ — как посредники, а также США и Евросоюз в качестве наблюдателей. Последний раунд переговоров проходил в Братиславе 9–10 октября 2019 года.

В Приднестровье 60% жителей — это русские и украинцы, и регион добивался выхода из состава Молдавской ССР ещё до развала Советского Союза из опасений того, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году Кишинёв предпринял неудачную попытку решить этот вопрос силовым путём, после чего Приднестровье стало фактически неподконтрольной ему территорией.

Как сообщало ИА Регнум, 24 ноября Молдавия официально присоединилась к индивидуальным антироссийским санкциям ЕС. До этого Кишинёв поддержал санкции против Москвы в банковской сфере, а также приостановил авиасообщение с Россией.

Позднее в этот же день официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала такое решение Кишинёва очередным враждебным шагом. Дипломат уточнила, что молдавские власти встроились в антироссийскую кампанию коллективного Запада, целью которой является разрушение отношений России и Молдавии, которые и так находятся в плачевном состоянии.