Вена, 30 ноября, 2023, 15:50 — ИА Регнум. Страны организации ОПЕК+ достигли предварительного соглашения о новом сокращении добычи нефти более чем на 1 млн баррелей в сутки. Об этом 30 ноября сообщило агентство Reuters.

Иван Шилов ИА Регнум

«ОПЕК+ достигла предварительного соглашения о дополнительном сокращении добычи нефти, сообщил источник в ОПЕК+ в преддверии официальной встречи ОПЕК+ в четверг», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, в августе 2023 года Россия и страны ОПЕК+ достигли соглашения о новых параметрах сокращения поставок российской нефти на внешние рынки. Через месяц после этого российская сторона сократила объём экспорта на 300 тыс. баррелей в сутки. Вице-премьер Александр Новак 5 сентября сообщил, что Россия решила продлить добровольное сокращение экспорта нефти до конца 2023 года с целью усиления мер предосторожности ОПЕК+ при поддержании стабильности и баланса нефтяных рынков.

В октябре 2023 года премьер-министр России Михаил Мишустин отмечал, что объём поставок в Китай целого ряда наименований российской продукции, в том числе нефти, газа, угля, электроэнергии и сельскохозяйственной продукции, быстро растёт, страны предполагали достичь объёма товарооборота в 200 млрд долларов к 2023 году, но цели достигли досрочно.

Позднее Новак заявил, что Россия в 2023 году добудет 527 млн тонн нефти, 440 млн тонн угля и произведёт 33 млн тонн сжиженного природного газа, при этом объём добычи газа в России сократится на 30 млрд кубометров из-за прекращения поставок по «Северным потокам». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 28 ноября сообщил, что РФ продолжает работать с членами ОПЕК, но Кремль не будет заранее анонсировать контакты по этому направлению.