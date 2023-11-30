Москва, 30 ноября, 2023, 15:49 — ИА Регнум. Российский рынок цилиндровых и сувальдных замков продемонстрировал уверенную устойчивость как к влиянию санкций и заморозке поставок из-за рубежа, так и к исходу ряда зарубежных брендов. Отечественные поставщики запорных устройств при поддержке партнёров из дружественных стран начали осваивать новые направления производства, включая биометрические и электромеханические замки.

«Ключград» Российские поставщики замков осваивают новые направления на рынке

Как отмечают специалисты компании «Ключград», в настоящее время российский потребитель не испытывает дефицита в замочном оборудовании. По крайней мере в бюджетном и среднем ценовом сегменте.

Российским производителям в этом секторе даже не требовалось осваивать импортозамещение, чтобы поставлять на рынок достаточный объём продукции. Ситуация не изменилась после введения санкций.

В категории замков класса «Премиум» всё ещё преобладает продукция импортного производства, включая замки из Италии, Германии, Турции. Однако, как показывает практика, даже такие замки не панацея в решении вопросов безопасности.

Эксперты отмечают важную инициативу отечественных компаний, занятых в поставках новых замков. Новым приоритетом российских бизнесменов в этой отрасли стали не аналоги механических итальянских или немецких брендов, а современные биометрические разработки — замки, которые обеспечивают доступ, например, по отпечатку пальца.

Специалисты уверены, что за биометрическими замками — будущее. Именно такие замки отличаются максимальной практичностью для конечного пользователя. При их использовании нельзя потерять или забыть ключ, нельзя, если не брать в расчёт настоящие шпионские игры, подделать отпечаток пальца, зато можно добавлять и удалять из памяти много отпечатков. Можно удаленно, через приложение, задавать одноразовые пароли, если, например, потребуется пустить соседа, чтобы покормить кота.

Такие замки можно вскрыть, как и любые другие. Однако в случае с биометрическими устройствами факт вскрытия может быть оперативно обнаружен. Эксперты считают, что массовое использование таких замков обеспечит достойный уровень защиты от взлома и высокое удобство как в контексте частной собственности, так и коммерческих или офисных объектов. Развитие этого направления в России сделает продукцию более доступной.

Российские поставщики привлекли партнёров из Китая, которые помогут с комплектующими и поделятся опытом. «Если инициатива увенчается успехом, то уже совсем скоро мы увидим на прилавках новые замки под отечественным брендом», — отметил представитель компании Kluchrgrad.ru Никита Кадочников. «Наши товары не только не уступают, но и в чём-то превосходят товары ушедших брендов», — уверен он.