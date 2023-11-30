Москва, 30 ноября, 2023, 15:43 — ИА Регнум. Оператор сотовой связи «Мегафон» нарушил антимонопольное законодательство. Об этом 30 ноября сообщили в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы.

Илья Питалев /РИА Новости

В ведомстве уточнили, что нарушение выразилось в установлении и поддержании монопольно высокой цены на услуги.

«Комиссия ведомства признала оператора виновным в установлении и поддержании монопольно высокой цены на свои услуги», ― говорится в сообщении на сайте ФАС.

Теперь компании назначат штраф, размер которого определят в ходе административного расследования. В соответствии со статьёй 14.31 КоАП РФ его размер может составить от 300 тыс. до 1 млн рублей.

При этом уже в ходе заседания комиссии представители «Мегафона» сообщили, что снижают необоснованно повышенные тарифы. Оператор планирует сделать это до 15 февраля 2024 года. В компании заявили, что уже внесли изменения в соответствующие нормативные акты «Мегафона».

Как сообщало ИА Регнум, дело против оператора связи «Мегафон» из-за необоснованного повышения тарифов ФАС возбудила в сентябре. По данным ведомства, в 2023 году повышение тарифов составило в среднем 10,24% и коснулось более чем 8,2 млн абонентов.

В ФАС указали, что «Мегафон» без причины повышает цены, объясняя это необоснованным «ростом затрат». В компании повышение тарифов объяснили январской «корректировкой» архивных тарифных планов, цены на которые не менялись от четырех до двух лет и не отвечают текущим затратам на поддержание и модернизацию инфраструктуры. При этом в компании уверяют, что рост тарифов ниже инфляции.

ФАС 18 сентября разослала предупреждения сотовым операторам — МТС, «Мегафон», «Билайну» и «Теле2» о необходимости отменить плату за раздачу интернет-трафика с мобильных телефонов. В конце октября «Мегафон», «Билайн» и «Теле2» заявили, что отменят плату. В МТС выполнить указание антимонопольного органа пояснив, что в случае отмены платной раздачи мобильного интернета цены придётся поднять на все тарифы.