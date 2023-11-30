Киев, 30 ноября, 2023, 15:36 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский с июня оттягивает подписание закона о расширении призыва из-за опасений о негативных социальных последствиях, сообщило 30 ноября Bloomberg.

LUDOVIC MARIN/EPA/ТАСС Президент Украины Владимир Зеленский

«Опасаются, что принятие этого закона может привести к эскалации напряжённости», — заявил глава киевского научно-исследовательского института «Пента» Владимир Фесенко.

По его словам, это также может усилить настроения в обществе «мир любой ценой».

При этом, как отмечают журналисты издания, задержка в подписании документа беспокоит украинских военных. По их оценкам, закон позволит призвать в ВСУ дополнительно 140 000 потенциальных призывников.

В материале также говорится, что бедственное положение Украины ставит её в заведомо невыгодные условия.

Отмечается, что в законе о расширении призыва речь идёт о понижении возраста призыва в ВСУ мужчин с 27 до 25 лет без военного опыта в период боевых действий.

Как сообщало ИА Регнум, председатель совета резервистов Сухопутных войск Украины Иван Тимочко 30 ноября предложил использовать для мобилизации в ВСУ данные реестра избирателей. При этом он выступил за увеличение призывного возраста.

В ноябре по всей Украине прошли митинги родственников мобилизованных. Они требовали отправить военных домой, на отдых. Люди также просили принять закон, который бы ограничил срок службы 18 месяцами.

Ранее, 29 ноября, сообщалось, что в Днепропетровске 86-летней украинской пенсионерке, у которой есть медицинское образование, выписали повестку. На Украине с 1 октября 2023 года женщин-медиков и фармацевтов обязали встать на военный учёт. Под мобилизацию в стране подпали ограниченно годные к службе, а также мужчины с ВИЧ, психическими отклонениями и туберкулёзом.