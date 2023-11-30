Москва, 30 ноября, 2023, 15:42 — ИА Регнум. Силовики раскрыли преступную деятельность группы вымогателей, требовавших деньги за удаление распространяемой ими в интернете клеветнической информации, сообщила 30 ноября официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Кадр из видео

Группа вымогателей состояла, по версии следствия, из руководителей крупных московских PR-агентств и их партнёров. Её деятельность пресекли оперативники МВД и сотрудники ФСБ.

Члены группы публиковали клеветнические сведения о политиках, бизнесменах и представителях силовых ведомств в принадлежащих им Telegram-каналах.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3849685" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

«За удаление этой информации из медиапространства и отказ от её дальнейшего тиражирования они требовали передать денежные средства в особо крупном размере», — сообщила Волк.

Она уточнила, что по решению Тверского районного суда Москвы двоих руководителей PR-агентств заключили под стражу.

Во время обысков по месту проживания подозреваемых силовики изъяли носители информации со сведениями о размещённых в интернете публикациях и с отчётами о полученной прибыли. Изъяли и другие имеющие доказательственное значение предметы.

Волк отметила, что в криминальной схеме фигурируют около 20 человек. Следователи в рамках уголовного дела по статье об угрозе распространения позорящих потерпевшего сведений (часть 3 статьи 163 УК РФ) устанавливают роль каждого из фигурантов.

Как сообщало ИА Регнум, Хамовнический суд Москвы приговорил к восьми годам лишения свободы трёх администраторов Telegram-каналов по делу о вымогательстве. Также каждого из них обязали выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей.

Обвиняемым принадлежали Telegram-каналы «Проект Сканер» и Riddle. Они организовали группу для вымогательства денег у публичных людей под угрозой распространения в интернете порочащей их информации.

В частности, они вымогали деньги у директора по особым поручениям «Ростеха» Василия Бровко и его жены Тинатин Канделаки, требуя 470 тысяч рублей за удаление негативных постов.