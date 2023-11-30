Москва, 30 ноября, 2023, 15:16 — ИА Регнум. Попытки сорвать предстоящие выборы президента России не помещают провести избирательную кампанию на достойном уровне. Об этом 30 ноября в ходе пленарного заседания в Таврическом дворце в рамках научно-практической конференции, посвящённой 30-летию избирательной системы России, заявила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

РИА Новости/Алексей Мальгавко

«Я уверена, что предстоящие выборы президента РФ мы также достойно пройдем, несмотря на все попытки и желания эти выборы «смести», ― подчеркнула руководитель ЦИК.

Памфилова уверена, что такие попытки будут, и они уже будут стократно интенсивнее, чем были раньше.

Глава ЦИК назвала выборы президента в марте 2024 года важнейшем событием за всю историю России. Она пояснила, что от того, как они пройдёт, и от их итогов во многом будет зависеть развитие не только внутри страны.

Как сообщало ИА Регнум, выборы президента России пройдут в марте 2024 года. По действующему избирательному законодательству они должны состояться 17 марта.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов 28 ноября заявил, что Совет Федерации официально объявит о начале предвыборной президентской кампании во время заседания 13 декабря. После этого политическим партиям предстоит провести предвыборные съезды и на них выдвинуть своих кандидатов. «Единая Россия» назначила съезд на 17 декабря, а КПРФ — на 23 декабря. Глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил 29 сентября о готовности партии выдвинуть кандидатуру президента Владимира Путина на выборах 2024 года.

Председатель ЦИК Элла Памфилова отметила, что подготовка к выборам президента уже началась. Центральная избирательная комиссия 22 ноября приняла перечень документов, которые необходимо представить для выдвижения кандидатов в президенты. Реестр включает в себя 58 форм документов.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 13 ноября заявил, что Путин пока не принимал решений насчёт выдвижения на выборах главы государства 2024 года, пообещав проинформировать, если такая информация появится. Официальный представитель Кремля надеется, что Путин будет участвовать в избирательной кампании, победит на выборах и дальше будет президентом России.

В свою очередь российский лидер заявил, что в соответствии с законом парламент должен назначить дату выборов в конце года, тогда и можно будет говорить об участии в них.