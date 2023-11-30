Рамалла , 30 ноября, 2023, 15:07 — ИА Регнум. Палестинские движение ХАМАС взяло на себя ответственность за теракт в Иерусалиме, в результате которого погибли три человека, следует из заявления организации, опубликованного 30 ноября в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Операция стала естественным ответом на беспрецедентные преступления оккупации, включая жестокие массовые убийства в секторе Газа», — говорится в сообщении.

В заявлении также утверждается, что в поселении Рамот в оккупированном Иерусалиме погибли три поселенца, другие получили ранения.

Как ранее, 30 ноября, передавало ИА Регнум, восемь человек получили ранения в результате стрельбы в Иерусалиме. Инцидент произошёл недалёко от въезда в город на автобусной остановке. Сотрудники полиции нейтрализовали двоих подозреваемых.

Кроме того, в результате стрельбы в Иерусалиме 30 ноября погибла 16-летняя девушка. Сообщалось, что стрелял мужчина, вооружённый винтовкой М16.