Киев, 30 ноября, 2023, 15:15 — ИА Регнум. Одна из теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) на юге Украины получила повреждения в ночь на 30 ноября из-за взрывов, сообщила пресс-служба национальной энергетической компании «Укрэнерго».

Евгений Софийчук/ТАСС

«Есть разрушение зданий и оборудования. Теплоснабжение потребителей не прекращалось, возможности для электроснабжения ограничены», — говорится в сообщении.

В компании заявили, что пока мощностей хватает для того, чтобы обеспечить потребности абонентов, но в часы пик ожидается дефицит электроэнергии. Пресс-служба призвала жителей экономить электроэнергию.

Сообщается, что всего на Украине из-за непогоды и других причин без электроснабжения остаются 633 населённых пункта.

Информация от властей и другие официальные комментарии об инциденте пока не поступали.

Как сообщало ИА Регнум, «Укрэнерго» 23 ноября обратилось к жителям Украины с призывом как можно чаще экономить электроэнергию. В компании отметили, что после прихода холодов сильно выросла нагрузка на энергосистему, мощностей периодически не хватает, чтобы обеспечить всех абонентов.

Глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий 21 октября сообщил, что многие абонентыне платят за электроэнергию. На тот период общий долг перед организацией превышал 60 млрд гривен ($1,6 млрд).