Луганск, 30 ноября, 2023, 15:04 — ИА Регнум. Певец Григорий Лепс 29 ноября дал концерт в Луганске. Во время выступления музыкант и зрители почтили память погибших в боевых действиях и вместе спели композицию «Родина-мать».

Кадр из видео Певец Григорий Лепс

Лепс подчеркнул, что очень рад, что удалось выступить в ЛНР. Он также упомянул местных жителей, которые преданы Родине и «кладут за неё жизни».

«Ещё раз повторюсь, всё, что мы можем, артисты, сделать для людей, это порадовать их чем-то, повеселить, попеть, поплясать. Если они это воспринимают по-доброму, как это и происходит, для нас это радость», — рассказал исполнитель телеканалу РЕН ТВ.

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Как сообщало ИА Регнум, 7 ноября российским военным Западной группировки войск вручили сертификаты на выплату средств за уничтожение немецких танков Leopard 2, которые обещали Лепс и телеведущая Юлия Барановская. Первый сертификат вручили бойцам расчёта противотанкового ракетного комплекса «Корнет», второй достался командиру разведгруппы с позывным Крёстный.