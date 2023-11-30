Москва, 30 ноября, 2023, 15:05 — ИА Регнум. Умер один из основоположников советской лунной программы, академик Михаил Маров. Об этом 30 ноября сообщил научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зелёный.

Владимир Трефилов/РИА Новости Академик РАН Михаил Маров

«Михаил Яковлевич умер сегодня в шесть утра», — сообщил он агентству «РИА Новости».

По словам Зелёного, Маров болел в последнее время, но несмотря на недуг, «прекрасно делал полуторачасовые доклады».

Михаил Яковлевич Маров — советский и российский астроном, академик РАН с 2008 года, лауреат Ленинской премии (1970 г.). Участвовал практических во всех исследованиях Луны и планет Солнечной системы. Учёный 28 июля отметил 90-летний юбилей.

Как сообщало ИА Регнум, 20 августа Маров, узнав о том, что разбился аппарат «Луна-25», попал в больницу. Он сказал, что у него была последняя надежда увидеть возрождение российской лунной программы.