Тихорецк, Краснодарский край, 30 ноября, 2023, 15:50 — ИА Регнум. Военнослужащие, участвовавшие в специальной военной операции (СВО) на Украине, после возвращения могут столкнуться с проблемами при адаптации к мирной жизни, поэтому им лучше обратиться к специалистам, заявил получивший ранение российский разведчик Николай Голуб в интервью, опубликованном 30 ноября «РИА Новости».

Кирилл Кухмарь/ТАСС

Боец вернулся домой после тяжёлого ранения и после восстановления занялся активной общественной деятельностью, организовал патриотический клуб для детей и курсы по медицине. Боец быстро адаптировался, но знает тех, кому было непросто.

«Среди моих товарищей есть и те, кому тяжело справляться с психологической нагрузкой. Лучше обратиться к специалистам», — сказал он, призвав не опускать руки.

Голубу после ранения ампутировали ногу, товарищи собрали деньги на протез и помогли попасть в реабилитационный лагерь. Он восстанавливался около полугода. Когда боец вернулся на родину в Тихорецкий район Краснодарского края, его избрали депутатом района.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 21 сентября, посещая центра поддержки участников СВО в Великом Новгороде, отметил важность развития сферы психологической помощи. Он также заявил, что это направление нужно развивать и в гражданской сфере.

Путин 20 июля, приветствуя первый форум ветеранов СВО, поддержал их включение в общественную деятельность. Президент подчеркнул, что государство обязано создавать условия для того, чтобы ветераны участвовали в социальных, волонтёрских и благотворительных инициативах.