* — включён в перечень террористов и экстремистов

Ярославль, 30 ноября, 2023, 14:38 — ИА Регнум. Члена-корреспондента РАН, специалиста по суперкомпьютерам Сергея Абрамова (включён в перечень террористов и экстремистов) могут поместить в психбольницу сроком как минимум на три недели. Решение по этому вопросу вынесет 30 ноября Ленинский районный суд Ярославля в закрытом режиме.

Юрий Машков/ТАСС Сергей Абрамов

Абрамову официально предъявили обвинения в финансировании экстремистской организации, и он находится под подпиской о невыезде. Расследованием уголовного дела в отношении учёного занимается ФСБ. Об этом пресс-служба суда сообщила РБК.

Сергей Абрамов — главный научный сотрудник и директор исследовательского центра Института программных систем им. А. К. Айламазяна. В 2006 году награждён премией правительства России в области науки и техники за разработку высокопроизводительных вычислительных систем семейства «Скиф», лауреат премии РАН и Нацакадемии наук Белоруссии. По словам самого Абрамова, из-за всех разбирательств остановилось его участие в проектах на общую сумму в 65 млрд рублей, а промедление в области суперкомпьютеров очень чревато ввиду стремительного развития технологий.