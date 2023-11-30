Москва, 30 ноября, 2023, 14:25 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки потеряли до 270 военных в боях на донецком направлении в зоне проведения спецоперации. Об этом 30 ноября на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/ РИА Новости

Он также добавил, что военнослужащие Вооружённых сил (ВС) России отразили две атаки украинских военных у Марьинки. Атаковать позиции российских сил пытались штурмовые группы 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

«Кроме того, в районе населённого пункта Андреевка Донецкой Народной Республики нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 93-й механизированной бригады ВСУ», ― доложил военный.

Российские военные уничтожили две боевые бронированные машины и три пикапа ВСУ, а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-37 в районе Желанного.

Как сообщало ИА Регнум, днём ранее, 29 ноября, на донецком направлении российские войска при поддержке авиации и артиллерии улучшили положение по переднему краю и освободили Артёмовское.

Остатки сил украинской армии из населённого пункта выбили бойцы Южной группировки российских войск. Как заявили в Министерстве обороны, этого удалось достичь благодаря слаженным действиям пехоты, авиации и артиллерии. Всего в ходе боёв на этом направлении ВСУ потеряли до 250 военнослужащих, пять танков и 12 автомобилей.

Военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко 30 ноября сообщил, что российские военные уничтожили пункт управления украинской армии на донецком направлении. Удар нанесли по объекту в Часовом Яре. В этот момент в пункте управления находилась дежурная смена, в составе которой были рядовые бойцы и офицеры ВСУ, в результате удара ликвидировали до трёх офицеров, порядка пяти сержантов и несколько рядовых.