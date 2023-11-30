Москва, 30 ноября, 2023, 14:22 — ИА Регнум. Украинская армия потеряла за сутки до 290 бойцов на купянском и краснолиманском направлениях в зоне спецоперации. Об этом 30 ноября сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

На краснолиманском направлении Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли до 250 военных, а на купянском — до 45 военнослужащих.

В российском оборонном ведомстве сообщили, что на краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» отразили атаку штурмовой группы 60-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Ямполовка (ДНР). Российские военные также ликвидировали на этом направлении две боевые бронированные машины и четыре автомобиля.

На купянском направлении российские силы отразили две атаки штурмовых групп 14-й и 30-й механизированных бригад ВСУ в районе населённого пункта Синьковка в Харьковской области, уничтожив два автомобиля.

Как сообщало ИА Регнум, в Минобороны 30 ноября заявили, что ВСУ за минувшие сутки потеряли до 185 военных на запорожском, херсонском и южнодонецком направлениях. Кроме того, за сутки украинская армия потеряли до 270 военных в боях на донецком направлении.

Днём ранее, 29 ноября, российское оборонное ведомство сообщило, что за сутки на купянском и краснолиманском направлениях украинская армия потеряла до ста военных. Российские военные уничтожили две БМП, две бронемашины HMMWV и САУ «Акация» на купянском направлении.