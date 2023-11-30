Москва, 30 ноября, 2023, 14:21 — ИА Регнум. Вооружённые силы России за сутки нанесли удары по тыловому командному пункту 53-й мехбригады украинской армии, а также по командно-наблюдательному пункту артдивизиона 31-й мехбригады ВСУ в ДНР. Об этом 30 ноября рассказал на брифинге официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации поражены: тыловой командный пункт 53-й механизированной бригады ВСУ и командно-наблюдательный пункт артиллерийского дивизиона 31-й механизированной бригады ВСУ в районах населённых пунктов Красноармейск и Новогродовка Донецкой Народной Республики», — сказал он.

Конашенков добавил, что также российские военные нанесли удары по двум радиолокационным станциям обнаружения и сопровождения воздушных целей (СТ-68УМ и П-18) и по личному составу и военной технике противника в 118 районах.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 30 ноября военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что Вооружённые силы России уничтожили пункт управления ВСУ с офицерами на донецком направлении. По словам эксперта, в результате этого удалось ликвидировать до трёх офицеров, порядка пяти сержантов и несколько рядовых.

Конашенков 29 ноября рассказал, что российские войска за сутки уничтожили склады топлива и авиационных боеприпасов украинской армии, а также сборочный цех по производству и ремонту радиолокационных станций (РЛС). Военный добавил, что российские авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 107 районах.