Москва, 30 ноября, 2023, 14:14 — ИА Регнум. ВСУ за сутки потеряли на трёх направлениях в зоне проведения специальной военной операции до 185 военных. Об этом на брифинге 30 ноября сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

В частности, Восточная российская группировка на южнодонецком направлении ликвидировала до 100 украинских бойцов и шесть единиц техники.

«Нанесли поражение живой силе бригад ВСУ в районах Новомихайловки, Константиновки и Новоукраинки, потери противника составили до 100 военнослужащих, танк, две боевые бронемашины и три автомобиля», — сообщили в Минобороны.

За тот же период на запорожском направлении российским военным удалось отразить три атаки ВСУ и лишить их части живой силы и техники.

«Нанесено поражение живой силе бригад ВСУ и 15-й бригады нацгвардии в районе Работино и севернее Новопокровки. ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 30 военнослужащих и три автомобиля», — заявил Конашенков.

В свою очередь в результате боёв на херсонском направлении потери ВСУ составили до 55 военнослужащих и два автомобиля.

В то же время на краснолиманском направлении ВСУ потеряли до 250 военных, на купянском — до 45 военнослужащих и до 270 военных в боях на донецком направлении в зоне проведения спецоперации.

Как сообщало ИА Регнум днём ранее, бойцы Южной группировки ВС России заняли Артёмовское в Донецкой Народной Республике, выбив оттуда остатки сил украинской армии. Как заявили в Минобороны, этого удалось достичь благодаря слаженным действиям пехоты, авиации и артиллерии. В результате боестолкновений отражены три атаки штурмовиков ВСУ в районах населённых пунктов Шумы, Артёмовское и Клещеевка, украинские войска потеряли до 250 человек, пять танков и 12 автомобилей. Помимо этого, российские военные уничтожили украинские артиллерийские системы Paladin и М777, гаубицы, боевую машину ракетной системы «Град» и станцию радиоэлектронной борьбы. Также ВСУ лишились склада боеприпасов.