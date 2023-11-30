Скопье, 30 ноября, 2023, 14:35 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто по-русски поприветствовал российскую делегацию на саммите ОБСЕ в Скопье. Переговоры Сийярто с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым состоялись 30 ноября.

Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости Глава МИД Венгрии Петер Сийярто

«Добрый день!» — сказал Сийярто, подойдя к группе российских дипломатов и пожав руку официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой.

«Здравствуйте. Можно?» — сказал он затем, входя в комнату для переговоров.

Лавров и Сийярто обменялись дружескими приветствиями. Встреча прошла в закрытом для СМИ формате.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3849661" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Глава МИД Венгрии Петер Сийярто

Как сообщало ИА Регнум, Лавров прибыл на саммит ОБСЕ в ночь 30 ноября. Как рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, у главы МИД РФ пройдёт в Скопье много встреч.

Лавров на полях саммита ОБСЕ 30 ноября провёл встречу с коллегой из Армении Араратом Мирзояном. Встреча также прошла в закрытом для прессы формате.