Вашингтон, 30 ноября, 2023, 14:25 — ИА Регнум. В Соединённых Штатах выросло поколение трусливых мужчин, ситуация настолько критичная, что команда экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова способна полностью захватить страну, заявил гендиректор UFC Дэйна Уайт в интервью, опубликованном 28 ноября на YouTube-канале Full Send Podcast.

Владимир Трефилов/РИА Новости Хабиб Нурмагомедов

«Команда Хабиба может приехать из Дагестана и полностью захватить США. Потому что наше поколение состоит из трусливых идиотов», — сказал он.

Уайт заявил, что современные американские мужчины сильно уступают молодым людям из России или стран Ближнего Востока. Он отметил особый менталитет и воспитание населения США и заявил, что американские мужчины становятся всё более женственными.

Как сообщало ИА Регнум, Уайт 8 октября разрешил спортсменам выходить на ринг с национальными флагами, в том числе с российским. Он заявил, что сначала был безразличен, когда руководство UFC ввело запрет на флаги, но потом глава организации увидел празднование Дня независимости Мексики без флагов и решил отменить ограничение.

Нурмагомедов объявил о завершении спортивной карьеры в октябре 2020 года. Он ушёл из UFC непобеждённым, выиграв 29 боёв. Бывший чемпион теперь тренирует свою команду.