* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 30 ноября, 2023, 13:52 — ИА Регнум. Пресненский суд Москвы вновь оштрафовал оперную певицу Марию Максакову (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) за не указание статуса иностранного агента в постах в соцсетях. Об этом 30 ноября сообщила пресс-служба Московских судов общей юрисдикции.

РИА Новости Певица Мария Максакова

«Пресненский районный суд города Москвы признал оперную певицу и общественного деятеля Максакову-Игенбергс Марию Петровну виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что певица распространяла материалы на сайте видеохостинга YouTube без указания на то, что эти материалы распространены иностранным агентом или касаются деятельности иностранного агента.

В пресс-службе добавили, что Максаковой назначили наказание в виде административного штрафа в размере 40 000 рублей.

Московский суд уже оштрафовал певицу 9 ноября на 50 тысяч рублей по этой же статье.

Как сообщало ИА Регнум, Минюст России внёс Максакову в реестр иноагентов 5 мая вместе с блогером Георгием Албуровым (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и рядом других лиц. По данным ведомства, певица призывала к предоставлению вооружения Украине, свержению действующей государственной в России власти и принимала участие в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами.