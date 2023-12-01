Санкт-Петербург, 1 декабря, 2023, 09:00 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге завершился финал чемпионата «Профессионалы». На несколько дней павильоны «Экспофорума» превратились в лаборатории, автосервисы, токарные и сварочные мастерские. Участие в самом масштабном мероприятии в системе среднего профессионального образования приняли более 15 тысяч человек. А работу 679 финалистов оценивали более 500 экспертов.

Финал чемпионата «Профессионалы»

«Каждый год на рабочую профессию поступают 1,2 млн человек. Это большие цифры. Такая команда способна вывести нашу страну на передовые позиции. Президент дал нам поручение обновить профессиональное образование в стране, и мы делаем это вместе с вами, и вами сегодня пишется история. Миллион квалифицированных рабочих к 2028 году — это будет хороший результат для того, чтобы обеспечить технологический суверенитет и прорывное развитие нашей страны не только в ближайшей перспективе, но и на долгие годы. И мы хотим, чтобы вы были авторами этого прорыва», — отметила вице-премьер Татьяна Голикова на церемонии закрытия чемпионата.

Выполняя задания, конкурсанты не только демонстрировали свои умения, но и делились друг с другом ценным опытом. Помимо денежных премий, победители и призёры получили возможность пройти стажировку на базе предприятий — партнёров чемпионата, а также предложения о трудоустройстве в ведущие отечественные компании.

Чемпионат состоялся благодаря федпроекту «Профессионалитет», позволяющему за короткое время получить востребованную и высокооплачиваемую специальность с последующим трудоустройством. Конкурс стал международным: в отдельном зачёте соревновались представители девяти дружественных стран — Белоруссии, Азербайджана, Саудовской Аравии, Индии, Сирии, Китая, Вьетнама, Филиппин и Казахстана.

Финал чемпионата «Профессионалы»

Одной из сложностей для конкурсантов стала необходимость совмещать знания и умения нескольких человек, быть универсальным специалистом. Это коснулось в том числе компетенции «Промышленная механика и монтаж».

«На каждом предприятии — если взять металлургию и не только — мы выращиваем механиков высокого класса, которые умеют работать с новейшим оборудованием, представленном на чемпионате, которые умеют программировать, понимают алгоритм и сами могут, к примеру, встать за станок и что-то отремонтировать или запустить в производство. Поэтому очень востребованы сейчас такие специалисты», — отметил главный эксперт по компетенции «Промышленная механика и монтаж» Антон Ромашкин.

Подопечный Антона Артём Перов на чемпионате оказался впервые. «Ощутил большой интерес к своей работе. Ведь я делаю её своими руками», — отметил он.

Ещё один финалист соревнований — ученик Уральского политехнического коллежа Егор Ляпусов заинтересовался слесарным мастерством ещё в детстве. «Я с детства любил мастерить, потом поступил в колледж и решил поучаствовать в соревнованиях. Большой плюс в том, что параллельно с учёбой могу трудоустроиться на хорошую работу, а если повысить разряд — зарплата будет больше», — отметил студент.

Привлекла внимание специалистов и обширная деловая программа финала чемпионата. 95 мероприятий посетили более 6,5 тысячи человек, ещё свыше 75 тысяч зрителей следили за ней онлайн. Просмотры прямых эфиров финала «Профессионалов» перешагнули отметку в 3 миллиона.

Спикерами программы стали более 400 представителей крупнейших корпораций, ведомств, общественных объединений и образовательных учреждений. Кроме того, на площадке конкурса было подписано 13 соглашений о сотрудничестве, в том числе между Институтом развития профессионального образования и корпоративной академией «Росатома».

«Чемпионат абсолютно мирового уровня. Это и само место его проведения, и уровень организации, и оценки, и серьёзная деловая программа с участием крупнейших корпораций. И, что самое главное, ясно прослеживается связь образования и промышленности», — подчеркнула заместитель генерального директора «Росатома» Татьяна Терентьева.

Вовлечение в процесс ведущих индустриальных партнеров — главное отличие Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству. Главный оператор аэропорта Пулково работает со студентами уже третий год.

«В этом году в сезон у нас работало 650 человек, и чемпионат — это логичное продолжение чемпионатного движения. Очень активно в этом помогает Латуга (Санкт-Петербургский авиационно транспортный колледж гражданской авиации. — Прим. ИА Регнум) — наш отраслевой колледж. И мы вместе с ним сформировали сервисные компетенции. Это работа с пассажирами на регистрации и на контроле, то есть авиационно-транспортная безопасность. В будущем самых классных ребят мы, конечно, трудоустроим и они будут работать вместе с нами в команде», — пояснила директор по персоналу компании «Воздушные ворота» Мария Ермак.

Ключевой точкой деловой части финала чемпионата стало объединенное пленарное заседание «Образование и рынок труда: инструменты взаимодействия» Российского союза промышленников и предпринимателей. Мероприятие собрало на одной площадке представителей реального сектора экономики и молодых профессионалов.

«Вопрос рабочих кадров благодаря этому соревновательному движению интегрировал в себе всех: и экспертов, и промышленников, и учащихся. Это не просто — приехали и посоревновались — работа ведётся целый год. Это реальный процесс обеспечения высококвалифицированными кадрами нашей промышленности», — подчеркнул директор «Экспофорума» Сергей Воронков.

Как сообщало ИА Регнум, федпроект «Профессионалитет» нацелен на подготовку в системе среднего профессионального образования квалифицированных кадров в соответствии с актуальными потребностями реального сектора экономики. Студенты колледжей смогут проходить обучение в современных, оснащённых по нацпроекту «Образование» мастерских и лабораториях, стажировки, а также получить трудоустройство на ведущих предприятиях регионов.

Чемпионат по профессиональному мастерству «Профессионалы» — часть Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству, которое направлено на поддержку талантливых молодых специалистов и их трудоустройство в ведущие компании отечественных производителей.