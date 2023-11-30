Красноярск, 30 ноября, 2023, 13:45 — ИА Регнум. Будущий министр обороны России Сергей Шойгу вместе с семьёй жил в элитной квартире в Красноярске в конце 80-х — начале 90-х годов. Дом главы ведомства показал 30 ноября портал NGS24.RU.

Кадр из видео

Журналисты сообщили, что десятиэтажное здание, в котором жил Шойгу, находится на улице Урицкого рядом с Центральным парком. Дом в конце 1970-х годов построили по заказу крайкома КПСС.

Кадр из видео

Шойгу получил квартиру в доме на улице Урицкого, будучи 34-летним инспектором Красноярского крайкома КПСС. Как вспоминает один из старожилов дома Алексей Балякин, Сергей был очень скромным, выдержанным соседом. Со слов мужчины, в то время он редко встречался с Шойгу, так как все были заняты и много работали.

Кадр из видео

Журналисты также разузнали, что в 1990-е годы семья Шойгу приватизировала квартиру. Эту информацию подтвердила новая владелица недвижимости.

Помимо министра обороны, в этом доме также проживали первый секретарь Красноярского комитета КПСС Павел Федирко и другие высокопоставленные партийные деятели. Федирко занимал большую четырёхкомнатную квартиру с отдельным кабинетом. Её площадь составляла свыше 200 квадратных метров. На этаж ниже жил его первый заместитель Николай Татарчук.

Как сообщало ИА Регнум, в марте пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о квартире Владимира Путина в Кремле. Представитель Кремля уточнил, что Путин стал использовать эту квартиру гораздо чаще с момента начала спецоперации. Он добавил, что квартира используется в зависимости от загруженности рабочего дня президента.