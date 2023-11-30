Бразилиа, 30 ноября, 2023, 13:56 — ИА Регнум. Бразильский футболист Вагнер Лав мечтает вернуться в московский клуб ЦСКА и выступать за него до конца карьеры, сообщил агент спортсмена Эвандро Феррейра 30 ноября сетевому изданию Metaratings.ru.

Александр Вильф/РИА Новости Вагнер Лав

«Конечно, мы ждём предложения от ЦСКА. Вагнер мечтает завершить карьеру в родном клубе. Думаю, болельщики бы обрадовались его возвращению», — сказал Феррейра.

Он добавил, что обсуждал это с московским клубом, но решения пока не было. Агент также прокомментировал сообщения, что Лавом заинтересовался бразильский клуб «Жоинвиль». Феррейра назвал маловероятным переход футболиста в эту команду.

39-летний Лав в завершившемся бразильском сезоне играл за «Спорт Ресифе». В 33 матчах он забил 11 голов и сделал три результативные передачи.

За ЦСКА футболист выходил в 259 играх, забил 124 гола и сделал 53 результативные передачи. В составе команды Лав трижды становился чемпионом России, шесть раз побеждал в Кубке страны и в 2005 году стал обладателем кубка УЕФА.

В 2011 году Лавом заинтересовался бразильский «Фламенго», СМИ сообщили, что ему предлагали $5–6 млн. В 2012 году он перешёл в эту команду.

Сообщения о том, что Лав может вернуться в ЦСКА, были в июне 2020 года, когда он расторг контракт с бразильским «Коринтиансом». Тогда руководство армейцев отказалось от футболиста, сославшись на его возраст.