Цюрих, Швейцария, 30 ноября, 2023, 13:56 — ИА Регнум. Сборная России по футболу поднялась на одну позицию в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) и сейчас находится на 38-м месте. Обновлённую версия рейтинга опубликовали на официальном сайте ФИФА.

РИА Новости/Александр Вильф Игроки сборной России

В ноябре российская национальная команда сыграла товарищеский матч со сборной Кубы, разгромив её со счётом 8:0.

Лидером рейтинга осталась сборная Аргентины, на втором месте — национальная команда Франции, на третьем — сборная Англии. Также в топ-5 лучших сборных мира по футболу вошли команды Бельгии и Бразилии.

Как сообщало ИА Регнум, 16 октября сборная России провела товарищескую встречу с национальной командой Кении. Матч проходил в турецкой Анталье и закончился с ничейным счётом 2:2.

Российская национальная команда 12 октября также сыграла со сборной Камеруна. Товарищеский матч состоялся в Москве и завершился в пользу сборной России со счётом 1:0. Автором единственного во встрече гола стал Фёдор Чалов.