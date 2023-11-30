Киев, 30 ноября, 2023, 13:31 — ИА Регнум. Бельгийская компания ― оператор газотранспортных сетей Fluxys оказалась в списке «спонсоров войны» украинского Национального агентства по предотвращению коррупции. Об этом 30 ноября сообщили в пресс-службе ведомства.

ТАСС/ James Arthur Gekiere/Belga via ZUMA Press

В НАПК пояснили, что решение связано с тем, что бельгийская компания «способствует экспорту» российского сжиженного природного газа (СПГ), продолжая сотрудничество с «Ямал СПГ».

Как сообщало ИА Регнум, 23 ноября Украина признала немецкого производителя стройматериалов Knauf «мировым спонсором войны» и внесла в соответствующий список. Такое решение украинская сторона приняла из-за того, что немецкая фирма за 2022 год уплатила в федеральный бюджет России около 117 млн долларов, а также «способствовала мобилизации своих сотрудников» на спецоперацию.

В начале ноября в этот список попала швейцарская компания по производству продуктов питания Nestle из-за того, что продолжает работать в России. По той же причине в сентябре агентство внесло в список «международных спонсоров войны» компании PepsiCo и Mars.

Из-за отказа покидать Россию в списке «международных спонсоров войны» числятся такие мировые компании, как Unilever, Procter & Gamble, Leroy Merlin, Metro AG, Mondelēz International, Xiaomi, Auchan, Raiffeisen Bank International и другие

Третьего октября Киев внёс в тот же список три ведущие китайские нефтяные компании CNOOC Group, Sinopec Group и China National Petroleum Corporation. Их обвинили в продолжении работы по реализации совместных проектов с Россией.