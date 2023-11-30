Вашингтон, 30 ноября, 2023, 13:43 — ИА Регнум. Представители администрации главы киевского режима Владимира Зеленского попытались заработать на сотрудничестве с голливудским актёром Дэнни Трехо. Однако звезда боевиков отказался, обвинив украинских чиновников в стремлении получить откат.

NINA PROMMER/EPA/ТАСС Актер Дэнни Трехо

Как рассказал менеджер актёра Райан Дэвис, в подкасте TMZ, представители Киева в марте 2023 года предложили Трехо поучаствовать в пиар-кампании в поддержку Зеленского. Актёра пригласили в Киев, и он выдвинул свои условия — $100 тыс. и представительские расходы.

«Но люди из президентской администрации попросили указать в контракте цифру в $150 тыс.», — сообщил Дэвис, пояснив, что $50 тыс. представители Трехо должны были вернуть помощнику главы президентской администрации Андрея Ермака по прибытии в Киев.

Трехо не согласился, рассказал Дэвис. Он не согласился бы, даже если на кону стоял бы всего доллар.

Со своей стороны редактор TMZ Харви Левин выдвинул предположение, согласно которому на подобных откатах администрация Зеленского заработала до $700 тыс.

С начала СВО в Киеве побывали актёры Шон Пенн, Анджелина Джоли, Орландо Блум и другие.

Пенн встретился с Зеленским в Киеве 8 ноября прошлого года. В интервью журналу Variety в сентябре этого года он заявил, что готов передать Киеву статуэтки «Оскар», чтобы ВСУ переплавили их в пули. Зеленского он назвал своим другом.

В конце марта этого года Украину посетил Орландо Блум. Он сообщил, что навестил детей в одном из укрытий, обустроенных в метро.

Джоли 25 февраля 2022 года заявила, что «делает всё возможное» для помощи украинским беженцам. В конце апреля прошлого года она посетила Львов.