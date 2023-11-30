Омск, 30 ноября, 2023, 13:29 — ИА Регнум. Губернатор Омской области Виталий Хоценко принял участие в региональном форуме «PRОмедиа — 2023». Отвечая на вопросы в ходе пленарной дискуссии, глава региона рассказал, как, по его мнению, должно строиться взаимодействие власти и средств массовой информации в настоящее время.

Пресс-служба правительства Омской области Виталий Хоценко выступил на региональном форуме «PRОмедиа-2023»

«Власти нужно любые взаимоотношения, и не только со СМИ, а со всеми людьми, выстраивать честно. На это нацеливаем работу всей нашей управленческой команды региона, включая правительство Омской области, глав муниципалитетов, граждан», — отметил Хоценко.

Губернатор рассказал, что он самостоятельно ведёт свои социальные сети, и признаёт, что это очень сложная работа — изо дня в день информировать своих подписчиков о том, над чем работает, поэтому и себя чувствует «немножко журналистом», а из комментариев людей и их сообщений черпает информацию, о чем они думают, чего хотят.

Пресс-служба правительства Омской области Виталий Хоценко выступил на региональном форуме «PRОмедиа-2023»

«Сегодня социальные сети по сути стали равнозначны средствам массовой информации. Мы не даём приоритета какой-то одной соцсети, а работаем со всеми основными, чтобы максимально приблизиться к людям, ведь это разные аудитории и возрастные категории пользователей», — считает Хоценко.

Что касается традиционных средств массовой информации, а их в регионе более ста, губернатор старается читать и анализировать, что там пишут. Хоценко подчеркнул важность проверки фактов на достоверность в сегодняшних реалиях и развязанной против нашей страны информационной войны.

Пресс-служба правительства Омской области Виталий Хоценко выступил на региональном форуме «PRОмедиа-2023»

«Фейковых сообщений сейчас очень много, против нас по сути весь западный мир выступает, так что у нас много противников, поэтому нужно информацию тщательно анализировать, разоблачать дезинформацию, фейки и мифы развенчивать, и давать людям достоверную, правдивую информацию», — отметил губернатор. По его словам, медиафорум должен стать с этой точки зрения также полезным и продуктивным.

«Обязательно должна быть такая площадка, на которой представители средств массовой информации, неважно — печатных, электронных, телевизионных, а также тех, кто работает в социальных сетях, будут встречаться, общаться, обсуждать тренды, искать новые точки соприкосновения с обществом, государством, модели взаимодействия с властью», — считает Хоценко.

Форум «PRОмедиа» посвящен трендам медиаиндустрии и ориентирован на медиаменеджеров, редакторов, журналистов, блогеров, сотрудников пресс-служб. Своим опытом с участниками форума делятся политтехнологи, представители федеральных информационных агентств, Союза журналистов России, руководители медиаплатформ. В форуме участвуют медиаменеджеры, редакторы и журналисты, сотрудники пресс-служб, специалисты по ведению социальных сетей, блогеры, видеооператоры, фотографы, дизайнеры медиа, начинающие специалисты и студенты профильных кафедр вузов.