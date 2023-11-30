Москва, 30 ноября, 2023, 13:21 — ИА Регнум. На 16-летнего воспитанника школы Абдулманапа Нурмагомедова, отца чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова напали перед соревнованиями в Саратовской области. Молодой человек получил ножевое ранение и был госпитализирован, сообщил источник ИА Регнум.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Собеседник агентства рассказал, что юный спортсмен прибыл на детско-юношеский фестиваль единоборств «Честь и Отвага», посвящённый памяти всех погибших при исполнении воинского и служебного долга балаковцев. Соревнования проходили в Балаково 25 и 26 ноября. В спортивном мероприятии приняли участие более 900 спортсменов из Саратовской области и Дагестана. В том числе на соревнования приехали и воспитанники школы Абдулманапа Нурмагомедова, отца чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

Ночью накануне соревнований молодой человек оказался рядом с ночным клубом «Бездна», возле которого произошла драка. Спортсмен попытался разнять дерущихся, но сам получил ножевое ранение. Борца госпитализировали.

«В 3:15 в Балаковскую городскую клиническую больницу на скорой помощи был доставлен 16-летний уроженец Республики Дагестан с диагнозом «проникающее колото-резаное ранение грудной клетки, малый пневмоторакс», — рассказал собеседник агентства

Медики оказали подростку помощь и сообщили о его ранении в полицию. В ходе проверки полицейские установили и задержали подозреваемого. Им оказался 32-летний Эльшан Г., в отношении него возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» (п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ).

Абдулманап Магомедович Нурмагомедов родился 10 декабря 1962 года. Он был известным советским и российским спортсменом, заслуженным тренером России и отцом чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Абдулманап Магомедович был также тренером сборной команды Республики Дагестан по боевому самбо. В 1980-х Нурмагомедов-старший во время службы в армии готовил солдат к отправке в Афганистан. В 1992 году он воспитал чемпиона мира по спортивному самбо — своего младшего брата Нурмагомеда Нурмагомедова.

В 2019-м Абдулманапа включили в Книгу рекордов России как воспитавшего наибольшее количество чемпионов по боевому самбо, всего 18 чемпионов мира, в том числе Ислам Махачев, Джабраил Джабраилов, Магомед Магомедов. Абдулманап Магомедович скончался 3 июля 2020 года от осложнений на фоне коронавируса