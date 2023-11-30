Москва, 30 ноября, 2023, 13:20 — ИА Регнум. «Роснефть» представила отчет о производственных и финансовых результатах деятельности за третий квартал и девять месяцев 2023 года по МСФО. Показатели компании растут, что говорит об эффективности бизнес-модели «Роснефти» даже в условиях усиления санкционного давления и постоянного изменения системы налогообложения отрасли.

NVO Штаб-квартира компании «Роснефть»

Финансовые показатели компании, несмотря на макроэкономические факторы и внешнее давление, сохраняют стабильность. «Роснефть» продолжает активно инвестировать в новые проекты, в частности в проект «Восток Ойл», аналогов которому в мире сейчас нет.

Выручка «Роснефти» за третий квартал 2023 г. увеличилась на 33,3% квартал к кварталу, достигнув 2 732 млрд руб. Это на 2,4% выше консенсус-прогноза, составленного агентством «Интерфакс». По итогам девяти месяцев выручка составила 6 612 млрд руб. На показатель оказывает влияние макроэкономическая конъюнктура, в том числе снижение цен на нефть.

Повышение эффективности и контроль над расходами, включая снижение общехозяйственных и административных затрат и сохранение лидирующих позиций по удельным расходам на добычу, позволили за девять месяцев нарастить на 19,3% показатель EBITDA — до 2 403 млрд руб.

Аналитики инвестиционных компаний ожидают роста котировок ценных бумаг «Роснефти» до 25%. Одним из основных факторов инвестиционной привлекательности аналитики называют реализацию флагманского проекта «Восток Ойл». По мнению аналитиков, начало добычи на новых месторождениях приведет к росту объемов производства «Роснефти» и диверсификации экспортных потоков. Другим важным фактором инвестиционной привлекательности «Роснефти» они называют ожидание высоких дивидендов.

Однако фискальные решения финансовых властей затрудняют долгосрочное планирование инвестиций и дальнейшую реализацию уже начатых проектов, отмечают в компании. Так, глава «Роснефти» Игорь Сечин отметил, что решение Минфина по сокращению демпфера спровоцировало кризис на внутреннем рынке топлива в августе–сентябре текущего года.

Кроме того, в компании называют необоснованным снижение прогноза разницы между ценой российской нефти и нефти сорта Brent, так как считают этот индикатор неактуальным в современных условиях. «Финансовое ведомство игнорирует фундаментальные изменения условий работы нефтяной отрасли страны: формирование новых направлений поставок российской нефти и подходов к ее ценообразованию», — сказал Игорь Сечин.

Для налоговых целей предлагается использовать виртуальные затраты на фрахт для уже не существующих маршрутов поставки российской нефти в Европу, без учета стоимости транспорта и других логистических издержек, затрат на страхование, конверсионных расходов, процентных платежей по привлеченным кредитам.

«Еще одна инициатива, реализованная без проведения всестороннего анализа ее влияния и без обсуждения с отраслью, — дифференциация цен на газ для различных категорий промышленных потребителей на фоне роста налоговой нагрузки на отрасль. Принятые изменения приведут к разбалансированию рынка и созданию дефицита газа для социально значимых отраслей», — добавляет глава «Роснефти».

Кроме того, рост НДПИ на газ, объем платежей по которому в ближайшие три года вырастет на 25%, приведёт к изъятию инвестиционного и оборотного ресурса из отрасли и снизит возможности поддержания уровней добычи в будущем.

«Все это существенно затрудняет долгосрочное планирование инвестиций и дальнейшую реализацию уже начатых проектов», — заключил Игорь Сечин.

Также глава «Роснефти» отметил влияние увеличения ключевой ставки, которое отрицательно сказывается на стоимости финансирования. Это ведет к росту стоимости и сроков реализации проектов, а также влияет на прибыль, являющуюся базой для определения размера дивидендов. Увеличение ключевой ставки уже оказало влияние на финансовые показатели отчетного периода — в январе–сентябре процентные расходы выросли на 15%, а отложенный эффект решений ЦБ РФ по ключевой ставке увеличит его в предстоящие периоды, отметил глава «Роснефти».

Игорь Сечин подчеркнул, что в отношении «Роснефти» постоянно усиливается санкционное давление. Практически в каждом новом пакете санкций вводятся ограничения, которые влияют на работу компании. «С начала усиления санкций Банком России так и не сформированы надежные маршруты исполнения трансграничных платежей в различных валютах, что затрудняет своевременное зачисление экспортной выручки», — сказал глава «Роснефти».

Инвестиционные аналитики уже учитывают рост налоговой нагрузки в своей оценке финансовых показателей «Роснефти». По мнению экспертов фискальные решения уже оказали негативное влияние на ее финансовые показатели. «Маржинальность по EBITDA могла снизиться на фоне увеличения налоговой нагрузки по НДД и НДПИ, а также из-за сужения спреда между премиальным сортом ESPO и использующимся для расчёта налогов сортом Urals», — цитирует аналитика «Финама» Сергея Кауфмана агентство «Интерфакс».

Подписанный в ноябре указ президента РФ предоставляет ряду российских компаний, находящихся под санкциями, возможность самостоятельно определять объем и состав публикуемой информации о своей деятельности. Такое право получила и «Роснефть». Однако компания не стала закрывать показатели от инвестиционного сообщества и нынешний отчет по объему информации ничем не отличается от предыдущего.

В условиях внешнего давления «Роснефть» не только сохраняет экономическую устойчивость, но и выполняет обязательства перед акционерами. Так, совет директоров «Роснефти» на заседании в ноябре рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды в размере 30,77 рублей на акцию. В общей сложности на выплату дивидендов предлагается направить 326 млрд рублей, или 50% чистой прибыли за 1 пол. 2023 г., в полном соответствии с дивидендной политикой.

Рынок позитивно оценивает работу «Роснефти». За последние два года число акционеров «Роснефти» выросло почти в 4,5 раза — на конец первого полугодия их общее количество достигло почти 900 тыс. человек. Ценные бумаги Компании стали одними из самых быстрорастущих на российском фондовом рынке, а капитализация в октябре превысила 6,4 трлн рублей.