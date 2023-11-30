Москва, 30 ноября, 2023, 13:04 — ИА Регнум. Контрабандные украшения бренда Cartier на сумму 5,5 млн рублей нашли в аэропорту Домодедово у пассажира из Объединённых Арабских Эмиратов 30 ноября. 40-летнего мужчину с драгоценным грузом задержали домодедовские таможенники.

ФТС России

Все товары оказались не задекларированы. В багаже мужчина пытался провезти два кольца и часы с чеками и сертификатами. Согласно данным экспертизы, изделия выполнены из золота 750 пробы со вставками из бриллиантов и корундов.

«Сумма неуплаченных таможенных платежей за товары составила 1,3 млн рублей. За контрабанду стратегически важных товаров нарушителю грозит от 3 до 7 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей», — сообщила ФТС в Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, 27 ноября таможенная служба сообщила о попытке китайского туриста вывезти из России более 185 граммов золотого песка в чехле от телефона. Ещё часть песка он смешал с шампунем, кремом и зубной пастой. Выявить контрабанду удалось при помощи рентгенустановки. Иностранец признал, что знал о наказуемости контрабанды, поэтому делал всё осознанно и прятал золотой песок. Экспертиза выявила, что его изготовили из сплава золота и серебра, и стоимость содержимого превысила 1 млн рублей.