Москва, 30 ноября, 2023, 13:14 — ИА Регнум. Представители Польши приняли решение бойкотировать заседание Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) с участием министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Об этом 30 ноября сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».

Сергей Карпухин/ТАСС Министр иностранных дел России Сергей Лавров

«Буквально в эти минуты последовало заявление от властей в Варшаве, в Польше, что они тоже присоединятся, как они говорят, к бойкоту, то есть они не будут участвовать [в заседании глав МИД ОБСЕ]», — сказала она.

Как сообщало ИА Регнум, 24 ноября в пресс-службе правительства Северной Македонии заявили о выдаче разрешения на пролёт и посадку самолёта главы российского МИД на время проведения встречи Совета глав МИД ОБСЕ в столице страны.

В Киеве 28 ноября заявили, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба не примет участия во встрече СМИД ОБСЕ в Северной Македонии из-за участия в ней Лавров. Позднее в этот же день стало известно, что Литва, Латвия и Эстония приняли аналогичное решение.

Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг 30 ноября заявил, что Западу не нужно отказываться от проведения переговоров с Россией. Он также приветствовал решение Северной Македонии обеспечить присутствие Лавров на встрече СМИД ОБСЕ в Скопье.