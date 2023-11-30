Калининград, 30 ноября, 2023, 13:10 — ИА Регнум. Генконсульство Германии в Калининграде прекращает работу с 30 ноября. Заявление об этом разместили на сайте диппредставительства.

РИА Новости/Виталий Невар

«С 30.11.2023 г. генеральное консульство в Калининграде будет закрыто», — говорится в сообщении.

Жителям региона для решения консульских и паспортных вопросов теперь придётся обращаться в генконсульство Германии в Санкт-Петербурге. Для получения виз же нужно будет обращаться в посольство в Москве.

О планах закрыть генконсульство в Калининграде, а также Екатеринбурге и Новосибирске, Германия заявляла ещё весной. Тогда, 31 мая, МИД ФРГ объявил, что отзывает разрешение на работу генконсульств России в Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене и Франкфурте-на-Майне. К 31 декабря 2023 года в ФРГ должно остаться одно посольство и одно консульство в Берлине.

Власти Германии 22 апреля решили выслать из страны более 20 российских дипломатов. Министерство иностранных дел России в тот же день заявило, что зеркально ответит на решение Берлина и ограничит максимальное количество сотрудников немецких диппредставительств в России.

СМИ 27 мая сообщили, что Москва приняла решение сократить предельную численность сотрудников немецких учреждений в России до 350, поэтому несколько сотен граждан Германии будут вынуждены до начала июня покинуть Россию.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова 29 мая назвала ограничения максимальной численности сотрудников немецких дипмиссий ответом на шаги Берлина и подчеркнула, что российская сторона следует принципу взаимности в дипломатии.