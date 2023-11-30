Санкт-Петербург, 30 ноября, 2023, 13:00 — ИА Регнум. Гендиректор «СПБ Биржи» Евгений Сердюков 30 ноября заявил, что торговая площадка рассчитывает получить разрешение американского минфина на вывод активов клиентов. Заявление опубликовано в Telegram-канале «СПБ Биржи».

Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Он сообщил, что торговая площадка работает по этому вопросу с командой международных юристов — специалистов по санкциям, готовя несколько разных сценариев разблокировки клиентских активов.

«Мы рассчитываем согласовать процедуру и получить разрешение OFAC (управления по контролю за иностранными активами США, подразделение минфина. — Прим. ред.) на вывод активов. Мы намерены вернуть активы клиентов в полном объеме», — сказал Сердюков.

Он добавил, что в планах «СПБ Биржи» нет ни банкротства, ни ликвидации.

Как сообщало ИА Регнум, 27 ноября «СПБ Биржа» объявила, что обратится в правоохранительные органы по поводу заявления о банкротстве, якобы поданного торговой площадкой в Арбитражный суд города Москвы. В пресс-службе биржи заявили, что заявление подали злоумышленники.

США ввели санкции в отношении «СПБ Биржи» 2 ноября. Торговая площадка до 6 ноября приостановила торги российскими и иностранными ценными бумагами.